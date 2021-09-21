 

Нерожавшим женщинам запретят покупать сигареты и алкоголь

21.09.2021, 17:51, Разное
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C 2022 года женщины, у которых нет детей, не смогут приобрести алкоголь и табачные изделия. С соответствующей инициативой выступил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. 

«Мы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, предусматривающий введение ограничений на покупку алкоголя и табачной продукции для отдельных категорий граждан. Всем хорошо известно, как пагубно влияют вредные привычки на здоровье женщин. Конечно, мы живём в свободной стране, каждый совершеннолетний гражданин сам решает, что ему делать со своей жизнью. Но когда мы говорим о молодых девушках, то нужно понимать, что речь идёт о будущих матерях. То есть выкуривая сегодня сигарету или выпивая бокал шампанского, нерожавшая женщина наносит потенциальный вред своему ещё не появившемуся на свет ребёнку. В 2022 году в России любой женщине, чтобы приобрести табачные изделия или алкоголь, нужно будет предъявить специальный QR-код. Получить его можно на «Госуслугах» или в любом учреждении здравоохранения, в том числе в поликлиниках. Разумеется, если женщина не может стать матерью по медицинским показаниям, то она также сможет подать заявку на получение кода. Но каждый такой случай будет рассматриваться индивидуально специальной комиссией», – заявил Мурашко.

В Минздраве уточнили, что ограничение на продажу алкоголя и сигарет не будет распространяться на мужчин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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