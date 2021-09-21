 

Euronews – на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке стартуют встречи на высшем уровне

21.09.2021, 17:48, Новости дня
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«Неделя высоких встреч» стартует в США в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Несмотря на ограничительные меры из-за COVID-19, в Нью-Йорк прибывают более сотни мировых лидеров, остальные присоединятся к дискуссиям дистанционно. Главные темы для обсуждений, кроме пандемии, — это международные конфликты и проблемы, касающиеся глобального изменения климата, передаёт Euronews.

Вопреки пандемии более 100 мировых лидеров собираются в Нью-Йорке для участия в ежегодной неделе высокого уровня Генассамблеи ООН. Ещё десятки их коллег присоединятся к мероприятию через интернет. 

В канун открытия форума президент США Джо Байден провёл встречу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем. Стороны «сверили часы» по главным вопросам вынесенной на суд Генассамблеи повестки дня: от международных конфликтов — через пандемию — к изменению климата.

АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ, Генеральный секретарь ООН: С нынешними обязательствами стран-членов по климату мир находится на грани катастрофы из-за возможного потепления на 2,7 градуса вместо 1,5 градусов — которые, как мы договорились, должны стать предельной величиной. 

Стороны обсудили и совместную стратегию по предотвращению конфликтов — вопрос, особенно актуальный после неоднозначного завершения американцами кампании в Афганистане. Гуманитарное взаимодействие с нуждающимися регионами, в том числе Афганистаном — одна из главных профильных площадок для деятельности ООН.

На слёте в Нью-Йорке стороны обсудят, как помочь пострадавшим в пандемию странам, в частности вакцинами. Канцлер Германии Ангела Меркель записала для участников Генассамблеи послание на этот счёт.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер ФРГ: Пандемия коронавируса отбросила нас назад в отношении выполнения целей устойчивого развития ООН, так что принимать решительные меры сегодня крайне важно. Нынешний глобальный кризис даёт нам шанс сделать наши жизни более устойчивыми. 

Неделя высоких встреч проходит в рамках 76-й сессии Генассамблеи ООН. Состав участников и повестка дня подвижны до последнего момента из-за санитарных ограничений.

Дата выхода в эфир 21 сентября 2021 года. 



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