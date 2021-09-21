 

Neu Zürcher Zeitung – ЕСПЧ возложил вину за убийство Литвиненко на Россию

21.09.2021, 17:48, Новости дня
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Европейский суд по правам человека подтвердил британскую версию о том, что экс-агент ФСБ Александр Литвиненко был отравлен российскими спецслужбами, пишет Neu Zürcher Zeitung. «У суда нет сомнений», что убийство совершили два бывших сотрудника КГБ по приказу Федеральной службы безопасности, говорится в обосновании приговора.


Reuters

В 2006 году в Великобритании экс-офицер ФСБ Александр Литвиненко умер мучительной смертью в результате отравления радиоактивным изотопом полония-210, пишет Neu Zürcher Zeitung. Уже в 2016 году в результате проведённого расследования британские правоохранительные органы пришли к выводу, что за спецоперацией по его убийству стоит глава Кремля Владимир Путин, напоминает швейцарское издание.

По версии англичан, два экс-агента КГБ подмешали ему яд в чай в лондонском отеле. Они действовали по приказу Федеральной службы безопасности. Дело в том, что Литвиненко был критиком главы Кремля и за шесть месяцев до своей смерти бежал из РФ в Великобританию, поясняет автор статьи.

Теперь же Европейский суд по правам человека подтвердил эту версию*: «У суда нет сомнений, что убийство совершили именно два этих российских агента». В обосновании приговора говорится, что спланированная операция по убийству Литвиненко была сложной: нужно было получить смертельный яд, организовать поездку в Лондон, а также предпринять ряд попыток отравить «цель».

Комментарий ИноТВ: «Вряд ли ЕСПЧ обладает какими-то полномочиями, технологическими возможностями обладать информацией на этот счёт, — прокомментировал решение ЕСПЧ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. — Вы знаете, что до сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать такие утверждения как минимум голословно».



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