Костыря: В университете Северной Каролины в США обязательно носить маску, хотя 87% преподавателей и 72% студентов вакцинированы

В этом году студенты университетов, институтов и колледжей первого курса смогли почувствовать начало учебного года как праздник – встретиться в университетах, познакомиться, подружиться. Второкурсники также имели такую возможность впервые, ведь в прошлом году обучение сразу началось в смешанной форме или дистанционно. Однако ситуация с эпидемией коронавируса в Украине ухудшается и вполне возможно, что правительство уже через неделю-другую примет решение о переводе учебного процесса на дистанционный формат. Учитывая пока низкий уровень вакцинации в Украине, скорее всего, нас ожидает новый локдаун.

В западных странах студенты тоже впервые в этом году смогли начать обучение в стенах своих университетов, и несмотря на довольно высокие показатели вакцинации среди преподавателей и студентов, меры безопасности в университетах остаются довольно жесткими. Так, в одном из университетов Северной Каролины в США, остается обязательным ношение маски в помещениях университета (несмотря на то, что 87% преподавателей и 72% студентов вакцинированы), а многолюдные мероприятия, которые напрямую не связаны с обучением перенесены или рекомендуется проводить онлайн. Не вакцинированные студенты и преподаватели должны еженедельно проходить тестирование на коронавирус.

Студенты в США радуются возможности встретиться в стенах университета и насладиться обучением. Особенно об этом говорят второкурсники, которые впервые смогли окунуться в учебу в стенах своего университета, хотя и со многими ограничениями. Такими, как ношение маски и обязательное наличие вакцинации. Но, в одном из колледжей города Сан Диего есть возможность подать заявку с просьбой в качестве исключения допустить к учебе при отсутствии вакцинации из-за рисков для здоровья. Но в таком случае придется еженедельно сдавать тесты на коронавирус. Все университеты обязывают преподавателей и студентов носить маски и вакцинироваться, а также проводят скрининговое тестирование, информирование преподавательского корпуса и студентов о состоянии дел с COVID-19 в университете.

Впрочем, даже несмотря на высокий уровень вакцинации преподавателей и студентов, в университетах в США наблюдают значительный рост заражений из-за нового штамма коронавируса. Поэтому некоторые университеты принимают решение о переводе обучения в дистанционный онлайн формат.

Что касается Украины, то цифры заболеваемости и госпитализации ежедневно ухудшаются. Учитывая активное распространение нового штамма коронавируса (более 5 тыс. новых случаев и 1,5 тыс. госпитализаций в сутки), Украина по мнению экспертов и врачей, скоро войдет в третью волну эпидемии.

Учитывая небольшое количество вакцинированных можем ожидать, что через неделю-другую Украина окажется, если не в красной, то в оранжевой зоне, и правительство вынуждено будет внедрять локдаун. В таком случае очное обучение, которым студенты только начали наслаждаться, будет трансформировано в лучшем случае в смешанное или полностью дистанционное.

В этой ситуации хочу призвать вас заботиться о себе и близких, держать социальную дистанцию, пользоваться индивидуальными средствами защиты и защищать себя от возможного инфицирования. Мы обязательно победим пандемию и будем дальше учиться, работать и развиваться ради будущего.

Источник: “ГОРДОН”

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