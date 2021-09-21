“До чего же красивая”, “Все смотрят на вас”. Никитюк топлес позировала на балконе
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Ведущая позирует в кадре, прикрывая голое тело одеялом.
Знаменитость обнажилась в кадре ради рекламы сока, но подписчики в комментариях отметили, что обратили внимание на рекламируемый товар не сразу.
“Блин, а я сок и не заметила”, – написали фолловеры.
“Участие красивых в рекламе – ее провал. Все смотрят на вас, всем пофиг, что у вас в руке”, – прокомментировали фото подписчики.
“До чего же красивая”, – отреагировали пользователи сети.
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Контекст:
Никитюк родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды “Торнадо Люкс”.
В 2011 году она приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.
С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.
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