Отец подозреваемого в стрельбе в Пермском университете воевал на Донбассе – СМИ

Один из собеседников отметил, что отец Тимура Бекмансурова не живет вместе с семьей и, возможно, находится “где-то в Удмуртии, зарабатывая на жизнь войной”.

Мужчина сказал, что наемником отец пермского стрелка стал со времен войны в Чечне и был во всех горячих точках, в том числе на Донбассе.

Сам Тимур Бекмансуров, по словам соседа, с детства видел оружие. Он учился стрелять на нескольких экземплярах своего отца, которые до сих пор есть в квартире.

Как отметил собеседник, 38 тыс. рублей ($519) на ружье, с которым Бекмансуров пришел в университет, дали ему летом родители. Вместе со своим одноклассником Володей Тимур Бекмансуров ездил на полигон пристреливать ружье, добавил он.

Контекст:

Стрельба на территории Пермского государственного национального исследовательского университета произошла 20 сентября. В результате шесть человек погибли и 24 пострадали. Стрелок использовал помповое ружье турецкого производства Huglu Atrox.

В Следственном комитете РФ сообщили, что стрелок – студент пермского университета. Источник РБК, близкий к МВД РФ утверждал, что стрельбу устроил Бекмансуров. “Медуза” отмечала, что перед нападением он оставил в соцсетях пост, в котором он попросил не считать его действия терактом и заявил, что не состоит в экстремистских организациях.

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