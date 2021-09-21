 

9 нарядов в истории Met Gala, которые запомнились и поклонникам шоу, и организаторам

21.09.2021, 17:34, Разное
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Этот благотворительный вечер проводится уже более 70 лет. Впервые “вечеринку года” организовала Элеанор Ламберт в 1948-м. Мероприятие собирает средства на поддержку Института костюма, где хранится коллекция многовековых нарядов со всего мира.

В 1995 году пост председателя заняла знаменитая Анна Винтур. Именно она превратила бал в один из самых успешных и заметных благотворительных вечеров.

Мы решили показать вам 9 нарядов знаменитостей в истории Met Gala, которые запомнились и поклонникам шоу, и организаторам.

1996: Christian Dior

В 1983 году бренд “Ив Сен Лоран” был первым, кто удостоился персонального бала. Вторым модным Домом стал “Кристиан Диор” в 1996 году. Главным событием того вечера стал визит принцессы Дианы, которая появилась с Джоном Гальяно. Дизайнер сшил для леди Ди платье в бельевом стиле. Образ был дополнен жемчужным ожерельем с крупным сапфиром и темно-синей сумочкой Lady Dior.

2016: “Manus x Machina: мода в эпоху технологий”

Тема вечера была “Manus x Machina: мода в эпоху технологий” – взаимоотношения моды, технологий и человеческого мастерства. В тот год Зейн был одной из обсуждаемых персон вечера, ведь его роман с Джиджи только набирал обороты. На благотворительном вечере он появился в лаконичном наряде с металлическими вставками, напоминающими рыцарские доспехи.

А вот австралийская актриса Николь Кидман в тот вечер блистала в наряде от Alexander MacQueen, который напоминал мерцание звезд.

2018: “Небесные тела: мода и католическое воображение”

Тематическая выставка представляла собой диалог моды с традициями и религиозными практиками католицизма. Этот бал стал парадом “божественных” костюмов. Барбадосская певица появилась в тройной короне и мантии папы римского, расшитой драгоценными камнями.

Как и Рианна, стилизованную корону выгуляла и Блейк Лайвли. Однако внимание гостей и фотографов было приковано к ее фантастически красивому платью с роскошным шлейфом.

Наверняка вам показалось, что наряд обаятельного Чедвика Боузмана – намек на кастинг во второй сезон сериала “Молодой Папа”. Но нет. Это просто шикарная работа модного Дома “Версаче”.

Еще одно творение Versace. Ориентируясь на главную тематику вечера, Донателла создала для Джиджи Хадид асимметричное платье, напоминающее витражи, – одно из главных украшений католических храмов.

2019: “Кэмп: заметки о моде”

Вдохновением для темы стала работа Сьюзен Зонтаг “Заметки о кэмпе”, поэтому бал получил название “Кэмп: заметки о моде”. Основными постулатами кэмпа были театральность, андрогинность и легкомысленность. Это мы и видим в образе Гарри Стайлса.

Любовь к преувеличению и несерьезности привела к тому, что мероприятие 2019 года стало одним из самых запоминающихся за всю историю Met Gala. Ирландская актриса Сирша Ронан появилась на красной дорожке в роскошном наряде от Gucci, усыпанном пайетками.



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