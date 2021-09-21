В Совфеде рассказали о попытках пресечь блокировку приложения «Навальный» из-за рубежа

Попытки помешать блокировке приложения «Навальный» велись не только с IP-адресов из США, но и с территории более чем 20 стран, сообщил член комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Владимир Джабаров.

«Помимо территории США данного рода противоправная деятельность велась с территорий таких стран, входящих в число американских военно-политических партнеров, как Австралия, Болгария, Великобритания, Канада, Чехия, Франция, Германия, Греция, Израиль, Италия, Испания, Литва, Люксембург, Новая Зеландия, Норвегия, ОАЭ, Сингапур, Турция, Украина, Швеция, Южная Корея, Япония», – цитирует Джабарова «Интерфакс».

По его словам, «конкретные адреса из этой цифровой антироссийской спецоперации есть в нашем распоряжении».

Как сказал сенатор, еще в начале сентября у мониторинговой группы комиссии «появились данные о желании использовать цифровые платформы таких иностранных компаний, как Google и Apple для незаконного ведения предвыборной агитации, разработанной за рубежом лицами, аффилированными с Пентагоном, на основе так называемого приложения «Навальный».

Он отметил, что в конечном итоге обе компании «приняли решение прекратить нарушение законодательства РФ».

«Для преодоления блокировки вредоносного приложения известного, как «Навальный», активно использовались чаще всего именно американские IP-адреса», – сказал он.