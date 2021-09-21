 

В РФ предположили сокращение спроса на нефть

21.09.2021, 17:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыСпрос на нефть может не восстановиться до уровня 2019 года по причине изменений в структуре мирового энергетического баланса, сказано в материалах к проекту федерального бюджета РФ на 2022–2024 гг.

«Резкий рост платы за выбросы углерода приведет к существенному изменению мирового энергетического баланса, и сокращению спроса на нефть – спрос на нефть по некоторым оценкам может не восстановиться до уровня 2019 года», – цитирует документ ТАСС.

Отмечается, что на фоне процессов энергоперехода власти ожидают в среднесрочном и в долгосрочном периодах усиление тенденций нисходящей динамики нефтяного рынка при сохранении повышенной волатильности цен.

Напомним, во вторник правительство одобрило проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Его планируется внести в Госдуму до 1 октября.



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