Стало известно состояние госпитализированных после стрельбы в Перми

Состояние 13 пострадавших при стрельбе в университете стабилизировано, они находятся в больницах Перми, сообщил в интервью «России 24» глава региона Дмитрий Махонин.

«В Пермских больницах сейчас находится 13 пострадавших, у всех состояние стабилизировано. Вся необходимая помощь оказывается, хватает и врачей, и медикаментов… Я лично слежу за этой ситуаций, поскольку в контакте и с министром здравоохранения в региона, и с некоторыми главными врачами», – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, в понедельник утром студент открыл стрельбу в Пермском государственном университете (ПГНИУ). В первые минуты стрельбы учащиеся забаррикадировались в аудиториях и стали ждать помощи. По данным СК, при стрельбе погибли шесть человек, еще 28 пострадали.

По данным Министерства территориальной безопасности Пермского края, жертвами нападения стали женщина 66 лет, молодой человек 19 лет и девушки 18, 19, 20 и 26 лет.

Подозреваемый оказал сопротивление правоохранителям при задержании и был ранен прибывшим на место ЧП сотрудником ДПС. Возбуждено уголовное дело. В экстренных службах Пермского края сообщили, что стрелявший владел оружием законно.

Глава Пермского края Дмитрий Махонин объявил о начале выплат пострадавшим при стрельбе в вузе с 21 сентября. Вуз, где произошла стрельба, решил выплатить семьям погибших дополнительно 1 млн рублей, пострадавшим – 500 тыс. рублей. Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибших.