Марс оказался непригодным для жизни из-за своих размеров

Планета Марс непригодна для жизни именно потому, что она слишком маленькая. Бытует ошибочное мнение о том, что наша соседка очень похожа на Землю. На этом основании делают предположение, что там может оставаться сейчас жизнь, а в прошлом она якобы наверняка должна была быть. Но это не так, говорят ученые.

Проблема в том, что диаметр Марса составляет только 53% от земного, и масса его, соответственно, также примерно вдвое меньше. А значит – меньше и сила гравитации.

В результате любые испарения с поверхности легко теряются в космическом пространстве. Атмосфера, конечно же, есть. Но она настолько разрежена, что представить себе нормальное развитие живых организмов невозможно. И по той же причине нет водоемов.