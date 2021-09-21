 

Ученые: Старые антитела против коронавируса оказались бесполезными

21.09.2021, 17:04, Разное
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Исследователи Иллинойского университета в Урбане-Шампейне сообщают, что люди, имеющие исходный штамм вируса COVID-19, формируют надежный ответ антител против классической разновидности вируса, но они не помогают против других штаммов. Исследование было опубликовано в издании Nature Communications.
Эксперты анализировали работы о больных коронавирусом, чтобы найти данные о последовательности формируемых ими антител. Они сфокусировались на антителах против S-белка, связывающегося с рецепторами клеток людей, способствующих инфицированию. Выяснилось, что к мутантным вариантам S-белка, которые характерны новым штаммам, старые антитела не характеризуются сходством.

Ученые полагают, что это важно для способностей нового варианта во второй раз заражать людей, болевших из-за более ранних вирусов, а также, чтобы сохранить эффективность вакцины и для создания бустеров, которые поддерживают иммунитет против COVID-19. В дальнейшем специалисты хотят проводить похожие работы, которые будут характеризовать ответ антител на дельта-вариант и остальные формы SARS-CoV-2.

Источник: lenta.ru



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