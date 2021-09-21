 

Светлана Пермякова не вышла замуж за Максима Скрябина из-за своих убеждений

21.09.2021, 17:04, Разное
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Актриса Светлана Пермякова не вышла замуж за своего пиар-директора Максима Скрябина из-за своих личных убеждений. Она считает штамп в паспорте абсолютно бесполезной затеей для любящих людей.
Даже после расставания пара находится в тёплых отношениях и не планируют прекращать общение. При этом Пермякова воспитывает дочь от Скрябина Варвару, которая получает достаточно внимания как от матери, так и от отца. Сама актриса не раз подтверждала, что они часто проводят много времени вместе, и Скрябин, по возможности, помогает им в загородном доме и прикладывает все усилия, чтобы мать и дочь ни в чём не нуждались.

Ещё после расставания в 2015 году Скрябин и Пермякова сообщили, что не намерены разрывать общение. Также пара, даже во время отношений, не думала о регистрации отношений за ненадобностью. Актриса акцентирует внимание на тех семьях, которые во время пандемии расстались и у которых был заветный штамп в паспорте. Таким образом это наглядно показывает, что подобное действие никак не влияет на семейное счастье, пишет интернет-издание «ГлобалМСК».



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