Валерия показала Пригожина после операции в темных очках и халате

Певица Валерия показала своего супруга Иосифа Пригожина после операции в тёмных очках и халате. Продюсер проходит этап восстановления из-за коррекции зрения.

Причиной для такой активности стало желание Иосифа Пригожина прибраться в доме, для чего он вооружился пылесосом. Несмотря на позднее время, он активно проводил время с пользой. Валерия же заметила своего супруга и решила поделиться со своими поклонниками столь необычным образом. Продюсер даже в доме ходит в тёмных очках. Как отметил он сам, даже ламповый свет раздражает глаза.

Помимо Иосифа Пригожина, вся семья воспользовалась услугами доктора для коррекции зрения. В свою очередь никого из них в кадре не было. Поклонники Валерии высоко оценили рвение мужа заняться уборкой после полуночи. Они также отметили его чистоплотность и комичный внешний вид в белом халате и тёмных очках.