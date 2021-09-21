 

Онищенко призвал сократить новогодние праздники в России

21.09.2021, 17:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Длительные новогодние праздники в России являются лишними. Так считает депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Онищенко раскритиковал идею преподавателя ВШЭ Марины Буяновой, которая предложила перенести часть праздничных каникул на весну, чтобы люди смогли выехать на природу. Депутат назвал большой период нерабочих дней “безобразием”, с которым нужно заканчивать, а не переносить. Он добавил, что для осуществления планов по развитию экономики необходимо, чтобы граждане больше работали, сообщает телеканал “Царьград”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.07 / Илон Маск прокомментировал свой роман с Эмбер Херд и ее конфликт с Джонни Деппом: “Если Джонни захочет драки, дайте мне знать”

29.07 / Медики рассказали о пользе томатов для организма

08.10 / Игорь Крутой раскрыл причину конфликта с Агаларовым и Фадеевым

09.09 / Розовый кварц, родонит и не только: 7 кристаллов любви, которые помогут при разбитом сердце и привлекут вторую половинку

31.08 / Иван и Виктор Добронравовы, Александр Паль и другие на футбольном матче Фонда Хабенского

11.07 / У Кэти Перри во время беременности появились проблемы со здоровьем

05.03 / Мнение: Путин, дети, интернет

20.04 / В Кремле объяснили ответные меры России на санкции США

12.09 / Врач-иммунолог спрогнозировал переход коронавируса от человека к животному

01.12 / «Носит трусы с золотой резинкой»: Гусева рассказала о любимом белье Киркорова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика