 

В Москве пройдет акция “День без турникетов”

21.09.2021, 17:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Культурные центры, галереи, творческие мастерские – около ста креативных пространств будут доступны для жителей российской столицы с 23 по 25 сентября. В Москве пройдет
традиционная познавательная акция “День без турникетов”. Горожан ждут экскурсии на крупные предприятия и крохотные авторские мастерские.

Как заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, в этом году акция посвящена креативным индустриям. “Сентябрьская акция “День без турникетов” охватывает около 100 креативных площадок города. Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские”, – рассказала чиновник.

Организаторы напоминают, что в период пандемии коронавируса для посещения очных мероприятий необходимо соблюдать все необходимые санитарные меры.

Примечательно, что площадки будут работать даже для самых маленьких москвичей. На экскурсии по “Союзмультфильму” дети и их родители увидят экспозицию “Золотая коллекция студии”.

В музее-театре “Булгаковский дом” ждут всех поклонников творчества русского писателя. Гид проведет москвичей по тайным комнатам.

Сотрудники кинокомпании “Улица Сергея Эйзенштейна” расскажут о стадиях и тонкостях кинопроизводства. Посетители понаблюдают за съемочным процессом фильма “Брат-3” и смогут задать интересующие вопросы.

В “Днях без турникетов” смогут поучаствовать даже любители современных технологий. Среди новых партнеров московской акции – частная галерея, интерьерное бюро и VR-клуб.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.08 / Государство — это пол

29.06 / Настя Ивлеева пригласила на свидание Ким Кардашьян: “Напиши мне срочно!”

15.01 / NASA приняло решение не возвращать с МКС астронавта, голосовавшего за Трампа

08.09 / «Демонстративная казнь»

10.10 / Мнение: Цены на газ в Европе, рекордный минимум буровых и разворот рынка на восток

24.05 / Белорусские диспетчеры угрожали сбить самолет с Протасевичем – оппозиционер Латушко

08.03 / Пригожин ответил Соседову на предложение запретить детям звезд участвовать в шоу

18.06 / Розоволосый призывник посмешил пользователей Сети

23.11 / Российские вакцины от COVID-19 внесут в список жизненно важных препаратов

19.05 / Госдума рассмотрит поправки “Единой России” о бесплатном подключении граждан к газу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика