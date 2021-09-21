 

МИД Великобритании вызвал советника-посланника посольства России. С ним обсудят причастность третьего россиянина к отравлению Скрипаля

21.09.2021, 16:32, Новости дня
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На момент публикации новости в пресс-службе посольства РФ отметили, что Володин уже отбыл в министерство.

Представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона сказал Reuters 21 сентября, что в британский МИД вызовут также российского посла Андрея Келина.

С российскими дипломатами хотят обсудить предъявленные обвинения третьему фигуранту дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом “Новичок”, гражданину Российской Федерации, известному как Сергей Федотов.

Если подозреваемые в этом деле выедут за пределы России, Британия сделает все возможное, чтобы задержать их, экстрадировать и привлечь к ответственности, заявил представитель Джонсона.

Британская полиция сообщала, что Федотов – это псевдоним Дениса Сергеева, сотрудника российской военной разведки (ГРУ).

Контекст:

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Пострадал также полицейский Ник Бейли, одним из первых прибывший к месту инцидента.

Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент “Новичок”. Правоохранители считают, что вещество было нанесено на ручку входной двери дома, в котором жил Скрипаль.

В июне 2018-го после отравления “Новичком” были госпитализированы жители соседнего Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери. Роули сообщил следователям, что нашел флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья. Стерджесс не выжила.

В сентябре 2018 года в прокуратуре Великобритании назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами Главного разведывательного управления, которое подчиняется министерству обороны России.

Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и работе на ГРУ они отрицали.

В расследовании группы Bellingcat и The Insider утверждалось, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник Главного управления Генштаба РФ Анатолий Чепига. Также были обнародованы результаты второго расследования, согласно которым настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. Он – военный врач, выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова.

В октябре 2018 года СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля причастен еще один человек – офицер российской разведки Сергей Федотов, который мог курировать операцию.

В 2020 году газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве сообщала, что Скрипали переехали в Новую Зеландию. Официального подтверждения эта новость не получила.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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