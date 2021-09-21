 

5,5% украинцев считают, что закон об олигархах снизит коррупцию – соцопрос

21.09.2021, 16:32, Новости дня
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14,7% опрошенных полагают, что результатом принятия такого закона станет перераспределение ресурсов и появление новых олигархов; 9,5% – что власть получит инструмент влияния на крупный бизнес; 5,4% и 4,4% –  что закон будет способствовать повышению уровня жизни обычных украинцев и росту экономики.

В то, что закон об олигархах позволит в той или иной степени уменьшить влияние олигархов на политику, верят лишь 27,2%. Не согласны с таким утверждением 40,1%. Затруднились ответить 32,3%.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если в парламенте будут саботировать законопроект об олигархах, то вопрос будет вынесен на всеукраинский референдум.

Арахамия ожидает, что законопроект вынесут на рассмотрение Рады ориентировочно после 20 сентября. К законопроекту подали более 1200 правок.

2 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к спикеру с официальным письмом по поводу законопроекта, она заявила, что документ противоречит Конституции.

Европейская комиссия “За демократию через право” (Венецианская комиссия) приняла к рассмотрению обращение спикера Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова с просьбой оценить законопроект об олигархах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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