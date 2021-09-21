 

Сотрудникам Минцифры до конца года могут выплатить зарплату в е-гривне – Нацбанк

21.09.2021, 16:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом 21 сентября в ходе круглого стола “Легализация виртуальных активов по-украински. Возможности и риски” в Киеве сообщил директор департамента стратегии и развития НБУ Арсен Макарчук, пишет “Интерфакс-Украина”.

“Есть четкое желание в качестве пилотного проекта уже в этом году выплатить зарплаты работникам Минцифры в е-гривне. Однако мы понимаем, что это будет пилотный проект. Фактически есть ограниченная возможность использования этого инструмента, но с технологической точки зрения мы его в этом году пропилотируем”, – сказал он. 

Полноценный запуск е-гривны ожидается не ранее конца 2022 года, уточнил Макарчук. 

Контекст:

8 сентября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3637 “О виртуальных активах”, который узаконит криптоактивы и виртуальную гривну. Авторы законопроекта считают, что его реализация будет способствовать обеспечению открытости и прозрачности условий соглашений, заключаемых на рынке виртуальных активов, и предотвращению злоупотреблений на этом рынке. Кроме того, закон будет способствовать развитию инфраструктуры рынка виртуальных активов, обеспечению его открытости и эффективности.

Национальный банк Украины не признает криптовалюты, но операции с ними законодательно не запрещены. После принятия закона о легализации криптовалюты в Украине появилась возможность создать прозрачный рынок виртуальных активов, рассказал глава Национального банка Кирилл Шевченко. Он тогда сообщил, что Нацбанк изучает возможность выпуска собственных цифровых денег.

В сентябре 2020 года Министерство цифровой трансформации Украины со ссылкой на данные аналитиков блокчейн-компании The Chainalysis сообщило, что в Украине больше всего применений виртуальных активов населением в мире.

Высокие показатели Украины на рынке виртуальных активов в Минцифры объясняют, в частности, большим сообществом блокчейн-разработчиков (входит в первую тройку в мире) и высоким уровнем цифровой осведомленности населения.

По данным на июнь 2021 года, Украина входит в топ-10 стран, в которых инвесторы в 2020 году больше всего заработали на биткоине.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.05 / “ФСБшники вышли на связь”. Украинские военные рассказали о провокационных действиях россиян в Азовском море

17.08 / Аэропорт Кабула возобновил прием и отправку рейсов

09.08 / Антонов: Санкции США против российских компаний противоречат «духу Женевы»

18.11 / Россиян предупредили о приходе ледяных дождей

22.05 / Летчики катапультировались из стоящего на земле Су-30СМ в Крыму

31.12 / Молдавия продлила контракт с Газпромом

19.09 / В Ливии столкнулись в воздухе два военных вертолета, есть погибшие

27.03 / В ДНР назвали причины гибели четверых украинских военных

04.11 / Личные вещи пропавшего сооснователя Skillbox нашли на пляже в Сочи

29.08 / “Сидела и ждала, кто меня подберет”. Преподавательница Бильченко пожаловалась, что никому не нужна

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика