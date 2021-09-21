 

“Я готова”. Ани Лорак с прижатым к груди кинжалом объявила о выходе песни на украинском языке. Видео

21.09.2021, 16:32, Новости дня
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В ролике артистка появляется с кинжалом в руке, который прижимает к груди.

“Я готова поделиться с вами историей, которая обнажает душу. Скоро вы услышите честную, искреннюю балладу о моих внутренних переживаниях”, – прокомментировала видео певица.

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Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

Контекст:

Ани Лорак (настоящее имя – Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. Она представляла Украину на конкурсе “Евровидение 2008” с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году певица получила звание народной артистки Украины.

В последнее время Ани Лорак живет и работает в России. Летом 2021 года артистка выступила в Одессе, после чего отправилась на фестиваль в Сочи (Россия).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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