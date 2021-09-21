МИД оценил решение ЕСПЧ по Литвиненко

В МИД РФ заявили, что решение ЕСПЧ по делу об убийстве бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко вызывает немало вопросов.

Как информирует РИА «Новости», МИД РФ назвал решение ЕСПЧ об «ответственности» РФ за смерть Литвиненко ошибочным.

Отмечается, что РФ недоумевает из-за непоследовательности ЕСПЧ по делу Литвиненко, считает недопустимым различные подходы суда к идентичным ситуациям.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал голословными выводы Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу о смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко. Так он прокомментировал постановление суда, согласно которому Москва якобы не предоставила достаточных доказательств о непричастности к смерти Литвиненко.

Депутат Госдумы Андрей Луговой выразил мнение, что заявление ЕСПЧ является «максимально идиотским и подрывающим репутацию европейского суда».

Экс-сотрудник ФСБ Александр Литвиненко, бежавший в Великобританию, умер в ноябре 2006 года вскоре после получения британского гражданства. Его самочувствие стало ухудшаться после встречи с Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном и совместного чаепития. После его смерти экспертиза выявила в организме Литвиненко значительное количество радиоактивного полония-210. Основным подозреваемым по британскому делу Литвиненко проходит российский бизнесмен и депутат Луговой. Он отрицает выдвинутые в его адрес обвинения, а процесс по делу называет «театральным фарсом». В Москве неоднократно заявляли, что уголовное дело было политизировано, а процесс расследования непрозрачен.

В Генпрокуратуре РФ в 2018 году заявляли, что никаких доказательств по делу Литвиненко британские власти России так и не предоставили, а материалы засекретили. Занимавший ранее пост генпрокурора Юрий Чайка отмечал, что МВД Великобритании за несколько месяцев до смерти Литвиненко знало об угрозе его безопасности, но не предприняло никаких мер для защиты. По его словам, бизнесмен Борис Березовский «играл ключевую роль в этой провокации», «действовал под контролем спецслужб Великобритании и вместе с ними, за что впоследствии, когда решил вернуться на родину, поплатился своей жизнью».

Заявления Лондона о причастности Лугового и Ковтуна к отравлению Литвиненко полонием-210, отмечали в ГП, опровергаются прокуратурой Гамбурга и следствием в России, полоний был в Лондоне еще до прибытия туда Лугового, а следы вещества обнаружены в офисе Березовского.