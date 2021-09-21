Британская полиция рассказала подробности о третьем подозреваемом в деле Скрипалей

Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинение по делу Скрипалей третьему фигуранту, которым, по мнению ее сотрудников, стал генерал ГРУ известный под именем «Сергей Федотов», сообщила британская полиция по борьбе с терроризмом.

«Полиция по противодействию терроризма может подтвердить, что сегодня, 21 сентября, были выдвинуты обвинения против третьего лица по делу о продолжающемся расследовании об отравлении веществом «Новичок» Солсбери», – приводит РИА «Новости» заявление полиции.

Отмечается, что в ходе расследования был идентифицирован третий фигурант, известный как «Сергей Федотов». Его обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в попытке убийства Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и британского полицейского Ника Бейли, в причинении тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Нику Бейли, а также во владении и применении химического оружия.

Полиция передала все доказательства в прокуратуру, прокуроры нашли достаточными предъявленные доказательства для выдвижения обвинения.

По утверждению британской полиции, мужчина по имени «Сергей Федотов» прибыл в Британию около 11.00 в пятницу 2 марта 2018 года рейсом из Москвы в лондонский аэропорт «Хитроу». Отмечается, что это было за четыре часа до прилета остальных двух фигурантов дела Руслана Боширова и Александра Петрова, которые прилетели из Москвы в аэропорт «Гатвик».

Следователи утверждают, что Федотов жил в гостинице в центре Лондона между 2 и 4 марта 2018 года. Сообщается, что взятые из номера пробы, где предположительно оставался Федотов, подтвердили, что он там находился, но никаких следов наличия отравляющего вещества обнаружено не было.

Следствие считает, что Федотов неоднократно встречался в центральной части Лондона с Петровым и Бошировым во время выходных. Федотов покинул Великобританию 4 марта 2018 году рейсом из аэропорта «Хитроу» в Москву около 13.45.

Во вторник контртеррористическая полиция Британии сообщила, что прокуратура идентифицировала и предъявила обвинения третьему подозреваемому по делу об отравлении Скрипалей. По утверждению британских следователей, это сотрудник ГРУ Денис Сергеев, который якобы прибыл в Великобританию под вымышленным именем «Сергей Федотов».

Агентство Reuters со ссылкой на представителя премьер-министра Британии Бориса Джонсона сообщило, что МИД Британии намерен обсудить этот вопрос с послом России.

Советник-посланник посольства РФ в Великобритании Иван Володин прибыл в министерство иностранных дел Соединенного Королевства в связи с делом об отравлении Юлии и Сергея Скрипалей.