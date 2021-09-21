 

Для хабаровского онкоцентра закупили первый в стране линейный ускоритель туннельного типа

21.09.2021, 16:12, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыВ хабаровском Краевом клиническом центре онкологии планируется установить первый в РФ линейный ускоритель туннельного типа категории Elite, сообщили власти края.

До конца года современное оборудование поступит в Краевой клинический центр онкологии. Средства на его закупку были выделены в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение», сообщается на сайте краевого правительства.

Как рассказали в краевом центре онкологии, линейный ускоритель – это устройство, которое чаще всего используется для проведения наружной радиотерапии при злокачественных новообразованиях любых тканей и органов. Оно обеспечивает доставку к опухоли потоков фотонов. При этом повреждаются клетки новообразования, а окружающие здоровые ткани остаются в неприкосновенности.

«Линейный ускоритель туннельного типа, категории Elite – это система оборудования, по внешнему виду похожая на компьютерный томограф. Пациент ложится на кушетку, происходит мгновенный снимок, аппарат «запоминает» положение человека. Используется система коллиматора – мелких лепестков, которые закрывают здоровые ткани», – рассказал главный врач Краевого клинического центра онкологии Евгений Шапиро.

Он пояснил, что пучок фотона воздействует только на злокачественное образование, которое зафиксировал компьютерный томограф. Также лечение смогут проходить и дети. Врачи центра регулярно повышают квалификацию, а в ближайшее время отправятся на учебу в Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

Объем необходимого радиотерапевтического вмешательства и дозу излучения определяет лечащий врач-радиотерапевт. Он работает совестно с медицинским физиком, который рассчитывает дозу облучения и обеспечивает радиационную защиту пациента и персонала. Продолжительность одной процедуры – две – четыре минуты. Планируется, что за две смены специфическое лечение смогут получать до 100 пациентов.

Стоимость ускорительного комплекса около 200 млн рублей. Новое оборудование Halcyon Elite зарегистрировано в РФ 18 мая 2021 года. Краевой центр онкологии первым в РФ закупит такую современную систему. Ранее для лечения злокачественных образований в медицинском учреждении региона подобных аппаратов не было.



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