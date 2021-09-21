Определено количество отходов от добычи криптовалют

Оказывается, майнинг криптовалют является очень грязным «производством». По подсчетам экспертов, в результате добычи криптовалют на глобальном уровне используется огромное количество электроэнергии, а оборудование изнашивается намного быстрее, чем при использовании в нормальном режиме.

Таким образом, майнеры всего мира генерируют столько же парниковых газов и мусора, сколько такая страна как Нидерланды. Больше всего экологов беспокоит выброшенное электронное оборудование, которое почти никогда не попадает в переработку или правильную утилизацию.

Майнеры также вынуждены постоянно обновлять оборудование. Ведь через три месяца после запуска в данной системе оно теряет до 35% своей эффективности, а за год – до 80%. Как минимум им постоянно нужны самые новые и самые мощные видеокарты, процессоры и прочее.