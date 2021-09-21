 

Определено количество отходов от добычи криптовалют

21.09.2021, 16:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оказывается, майнинг криптовалют является очень грязным «производством». По подсчетам экспертов, в результате добычи криптовалют на глобальном уровне используется огромное количество электроэнергии, а оборудование изнашивается намного быстрее, чем при использовании в нормальном режиме.

Таким образом, майнеры всего мира генерируют столько же парниковых газов и мусора, сколько такая страна как Нидерланды. Больше всего экологов беспокоит выброшенное электронное оборудование, которое почти никогда не попадает в переработку или правильную утилизацию.

Майнеры также вынуждены постоянно обновлять оборудование. Ведь через три месяца после запуска в данной системе оно теряет до 35% своей эффективности, а за год – до 80%. Как минимум им постоянно нужны самые новые и самые мощные видеокарты, процессоры и прочее.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.03 / После интервью принца Гарри его отец отправился в церковь, прихожанами которой являются темнокожие люди

12.01 / В отношении ряда СМИ-иноагентов составили первые протоколы из-за отсутствия маркировки

13.07 / Эксперт объяснила снижение интереса к медицинскому образованию у выпускников школ

21.09 / Резников о миротворцах для Донбасса: Вопрос отложен, это “на столе”

16.06 / “В ядерной войне не может быть победителей”. Путин и Байден выпустили совместное заявление

14.05 / Шмыгаль подал в Раду представление об отставке Степанова

09.06 / Польский профессор – Москва нужна Вашингтону и Берлину, но не Европейскому союзу

14.07 / “Самое короткое заседание в истории”. Рада не стала рассматривать законопроект о дополнительных основаниях для увольнения директора НАБУ

14.07 / Первую четверть в школах Казахстана решили провести дистанционно

06.05 / Белый дом поддержал вступление Украины в НАТО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика