В Рыбинске восстанавливают теплоснабжение микрорайона Полиграф

В Рыбинске устраняют аварию на сетях, которая не позволяет запустить котельную микрорайона Полиграф.

Утечку на теплотрассе ликвидирует бригада «Рыбинской генерации». Специалисты будут работать сколько потребуется, чтобы запустить котельную и подать тепло потребителям – в жилые дома и объекты соцсферы.

В тоже время, среднесуточная температура в предыдущее пять дней колебалась от 8,1 градуса (15 сентября) до 4,7 градуса (20 сентября).

Разрыв трубы на основной теплотрассе в районе улицы Куйбышева на Полиграфе произошел ночью. Утечку обнаружили по большому перерасходу теплоносителя. Уже начавшую работу котельную пришлось остановить, чтобы выполнить ремонт участка сети. В оперативном порядке «Рыбинская генерация» получила все необходимые согласования на проведение земляных работ и с обеда приступила к устранению аварийной ситуации.

– Подобные ситуации при заполнении теплосетей случаются даже после выполнения предварительных гидравлических испытаний. В рабочем режиме теплоноситель подается под давлением и с высокой температурой, происходит расширение материала, и выявляются такие дефекты. Ремонтные работы будут проведены сегодня, подача отопления будут восстановлена в полном объеме, – сказал Александр Киселев, заместитель технического директора «Рыбинской генерации».

Весь район на время ремонта остается без отопления. Горячая вода в дома и объекты соцсферы подается.

– В начале отопительного сезона аварийность на сетях происходит наиболее часто. Задача коммунальных служб – оперативно реагировать, устранять. Сейчас по городу несколько таких точек: на Полиграфе, на Слипе, были в Мариевке, но уже устранены. Держим ситуацию на контроле, принимаем сигналы от жителей, работаем с «Рыбинской генерацией» и управляющими компаниями, – подчеркнул Алексей Рябченков, заместитель главы по городскому хозяйству.

Отопительный сезон начался в Рыбинске 14 сентября. В первую очередь тепло стали подавать в детские сады, школы, учреждения культуры и спорта. С 20 сентября началось подключение жилых домов. На 21 сентября работают 26 из 27 городских котельных. Подключение социальных объектов составляет 84 %, жилого фонда – 76 %.