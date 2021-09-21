Австрийские ученые обнаружили специфический ответ иммунитета на коронавирус

Австрийские учёные из Венского медицинского университета обнаружили специфический ответ иммунитета на коронавирус. Это позволяет диагностировать именно эту инфекцию и исключить сезонные вирусные заболевания.

Методика заключалась в отборе плазмы для анализа у людей, которые обратились за помощью к специалистам всего через несколько суток после заражения. При этом важным показателем стало отсутствие у испытуемых других вирусных заболеваний за прошедший сезон. Всего в итоге было отобрано 55 образцов плазмы. В их числе люди с тяжёлой формой коронавирусной инфекции и контрольная группа из полностью здоровых добровольцев. Проанализировав 65 иммунных маркеров экспертам удалось найти четыре, которые ответственны именно за появление SARS-CoV-2 в крови человека. Если таковые отсутствовали, то у пациента диагностировалось обычное респираторное заболевание.

Новое исследование поможет более эффективно обнаружить людей с заболеванием даже на ранней стадии. В этом случае медики смогут быстрее предпринять меры и не допустить осложнений, которые появляются как раз из-за иммунного ответа организма на вирус. Также новые данные помогут разработать методику лечения для затяжных случаев COVID-19.

Источник: ria.ru