Невролог назвала первые признаки болезни Альцгеймера

Врач-невролог «Медси Premium» Марина Кадомская назвала первые признаки болезни Альцгеймера. Специалист отнесла к таковым сложность с усвоением нового материала и невозможность вспомнить события ушедшего дня.

Кадомская отметила, что люди с развивающейся болезнью Альцгеймера могут с точностью рассказать о событиях прошлых лет, однако «свежая» информация в памяти не сохраняется. Из-за этого человек начинает жить прошлым, сам не осознавая наличие проблемы. В настоящее время вылечить заболевание невозможно, однако при раннем обращении в больницу удастся замедлить нарушения в работе головного мозга.

Существуют две группы риска – пожилые люди и те, которые сталкиваются с недугом после 40 лет. Что касается первой, то проблемы появляются после 65 лет, а недостаток социальных контактов приводит к прогрессированию болезни. Во второй группе чаще всего причиной становится наследственность.

Кадомская рекомендует всем людям, у которых в роду были случаи заболевания, проходить обследование. Также причинами развития проблемы становится злоупотребление сахаром, алкоголем, депрессия, стресс и недостаточное количество сна. Снизить риски помогут регулярные занятия спортом, обучение чему-либо, отказ от вредных привычек и контроль артериального давления.

Источник: 360tv.ru