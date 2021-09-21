 

Невролог назвала первые признаки болезни Альцгеймера

21.09.2021, 16:04, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач-невролог «Медси Premium» Марина Кадомская назвала первые признаки болезни Альцгеймера. Специалист отнесла к таковым сложность с усвоением нового материала и невозможность вспомнить события ушедшего дня.
Кадомская отметила, что люди с развивающейся болезнью Альцгеймера могут с точностью рассказать о событиях прошлых лет, однако «свежая» информация в памяти не сохраняется. Из-за этого человек начинает жить прошлым, сам не осознавая наличие проблемы. В настоящее время вылечить заболевание невозможно, однако при раннем обращении в больницу удастся замедлить нарушения в работе головного мозга.

Существуют две группы риска – пожилые люди и те, которые сталкиваются с недугом после 40 лет. Что касается первой, то проблемы появляются после 65 лет, а недостаток социальных контактов приводит к прогрессированию болезни. Во второй группе чаще всего причиной становится наследственность.

Кадомская рекомендует всем людям, у которых в роду были случаи заболевания, проходить обследование. Также причинами развития проблемы становится злоупотребление сахаром, алкоголем, депрессия, стресс и недостаточное количество сна. Снизить риски помогут регулярные занятия спортом, обучение чему-либо, отказ от вредных привычек и контроль артериального давления.

Источник: 360tv.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.07 / «Чудо на Висле»: Как поляки победили русских большевиков

30.01 / «Я не мальчик!»: Анна Большова рассказала о детской психологической травме

28.05 / В Индонезии обнаружили загадочное оружие возрастом до 8 тысячи лет

24.08 / В Кремле высказались о поведении демонстрантов в Белоруссии

31.10 / Для поддержки отечественного автопрома в России запретят продажу иностранных внедорожников

14.01 / Мнение: о чем же мечтали пророки?

30.09 / Мнение: Имперские комплексы

01.09 / Мнение: Уроки финансовой грамотности и почему они не помогут

08.02 / Ученые: Счастливое детство не гарантирует отсутствия психических проблем в зрелости

28.06 / Орлова метит в Голливуд с новой прической

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика