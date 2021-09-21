 

Соседов верит в существование внебрачной дочери Королёвой

21.09.2021, 16:04, Разное
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Музыкальный критик Сергей Соседов верит в существование внебрачной дочери Наташи Королёвой. Он уверен, что в противном случае певицу ждёт небывалый скандал и разрушительный удар по репутации.
Наташа Королёва не рассказывала о внебрачной дочери своему окружению. В неведении оставались даже супруг и мать. Именно поэтому многие усомнились в наличии девочки. В свою очередь, Соседов не видит в истории про рождение дочери ничего странного. В противном случае, если информация окажется выдумкой, Наташа Королёва потеряет гораздо больше. Её репутация будет разрушена, и певица, исходя из слов критика, это прекрасно понимает.

О внебрачной дочери Наташа Королёва пояснила в эфире программы «Секрет на миллион». Она отдала свою яйцеклетку другу нетрадиционной сексуальной ориентации, который мечтал о ребёнке. Подобная новость стала неожиданностью для всех присутствующих, включая мужа и сына артистки. Несмотря на это, они восприняли эту информацию положительно, пишет интернет-издание «Народные Новости».



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