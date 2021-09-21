Эксперт: функция отложенного решения требует времени для проверки данных

Проверка исторических данных и всей цепочки блоков требует много времени – это можно видеть на публичных сетях вроде Bitcoin и Etherium, отметила она. “А при доработках криптографических функций системы будут дополнительные накладные расходы”, – пояснила эксперт.

Красюк рассказала, что в схожем проекте отмечалось серьезное падение скорости формирования транзакций и увеличение времени на их проверку. Наличие возможности сменить решение на онлайн-выборах в Москве потребовало больше времени для итоговой проверки данных, приводит ее слова портал “Лента.ру”.

На онлайн-выборы в Москве записалось более двух миллионов человек. Явка составила 96,5%. Голосующие дистанционно автоматически становились участниками розыгрыша квартир, автомобилей и призовых сертификатов.

Во всех округах столицы победили кандидаты из списка мэра Сергея Собянина. Он поблагодарил горожан за проявление гражданской позиции. Также мэр сказал спасибо всем, кто голосовал за “Единую Россию”.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. По итогам голосование в восьмой созыв палаты прошли пять партий: “Единая Россия”, КПРФ, ЛДПР, “Справедливая Россия – За правду” и “Новые люди”.