 

Эксперты оценили безопасность и надежность системы электронного голосования

21.09.2021, 16:02, Разное
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19 сентября завершились трехдневные выборы депутатов Государственной Думы РФ. Итоги дистанционного электронного голосования в Москве были озвучены 20 сентября. У избирателей возникли вопросы из-за небольшой задержки публикации результатов ДЭГ, однако эксперты не сомневаются, что система онлайн-выборов имеет высокую степень надежности, за что приходится платить задержками по времени.

Директор Центра технологий распределенных реестров СПбГУ Максим Рукинов рассказал в эфире телеканала “Москва 24”, с чем связана задержка с подведением итогов электронного голосования. По его мнению, ДЭГ является эффективной системой, решающей сразу несколько задач.

“Есть такая система, называется “Миксер”. Это устройство, которое собирает кучу разных операций, то, как я голосую, перемешивает их, и теряется связь каждого конкретного голосующего с тем, как он проголосовал. Но в то же время есть алгоритм, который позволяет голосующему увидеть, как он проголосовал. То есть мы можем, отвечая на первый вопрос, сказать, что система электронного голосования на настоящий момент времени – это эффективная, готовая к широкомасштабному использованию, то есть к выводу на уровень голосования по выборам сотрудников, например федеральных органов, президентов в перспективе, и технология уже позволяет эту систему эффективно использовать”, – отметил эксперт.

Аналогичного мнения придерживаются также исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев. IT-специалист связал задержку с оглашением результатов ДЭГ с блокчейном, который используется в онлайн-системе.



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