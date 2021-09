Британия обвинила третьего россиянина в причастности к отравлению Скрипаля

В ходе расследования британским правоохранителям удалось идентифицировать третьего фигуранта дела, известного как Сергей Федотов.

По данным следствия, Сергей Федотов – это псевдоним Дениса Сергеева, сотрудника российской военной разведки (ГРУ). Собранные сведения также доказывают, что другие два фигуранта Руслан Боширов и Александр Петров – это псевдонимы российских разведчиков Анатолия Чепиги и Александра Мишкина.

Полиция представила собранные доказательства в Королевскую прокуратуру (CPS). Прокуроры контртеррористического отдела CPS пришли к выводу, что Федотов причастен к:

заговору с целью убийства Сергея Скрипаля;

покушению на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и полицейского Ника Бейли;

нанесению тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли;

владению химическим оружием и его использованию в нарушение закона о химическом оружии 1996 года.

Detectives also uncovered evidence confirming the real identities of the suspects:

‘Sergey Fedotov’ * Denis Sergeev

‘Alexander Petrov’ * Alexander Mishkin

‘Ruslan Boshirov’ * Anatoliy Chepiga

They have all previously worked together for the ‘GRU’ in operations outside Russia pic.twitter.com/kbtno9jLCO

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 21, 2021

Федотов попал в Великобританию 2 марта 2018 года рейсом из Москвы в лондонский аэропорт Хитроу примерно за четыре часа до Петрова и Боширова. Он останавливался в отеле в центре Лондона со 2-го по 4 марта 2018 года. Предполагается, что Федотов неоднократно встречался с Петровым и Бошировым в центре Лондона, после чего 4 марта он вылетел в Москву.

Все трое разыскиваются полицией Великобритании, и на всех троих выданы ордера на арест. Процесс подачи заявки на уведомление Интерпола начнется для Сергея Федотова сегодня.

Британская полиция просит свидетелей, у которых есть любая информация об этих трех мужчинах, связаться со следствием.

Ник Прайс, руководитель отдела по борьбе с преступностью и борьбе с терроризмом CPS, сказал, что британские правоохранители не собираются обращаться в Россию с просьбой об экстрадиции Сергея Федотова, поскольку российская конституция не разрешает экстрадицию ее собственных граждан. “Россия четко заявила об этом после запросов об экстрадиции в других случаях. Если эта позиция изменится, запрос об экстрадиции будет сделан”, – отметил он.

Представитель контртеррористической полиции Дин Хейдон, который руководил расследованием инцидентов в Солсбери и Эймсбери, назвал это расследование “одним из самых сложных, когда-либо проводившихся в полиции по борьбе с терроризмом”.

Контекст:

Бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали с симптомами отравления в британском Солсбери 4 марта 2018 года. Позже оба вышли из критического состояния. Пострадал также полицейский Ник Бейли, одним из первых прибывший к месту инцидента.

Британское следствие выяснило, что во время покушения использовался разработанный в России нервно-паралитический агент “Новичок”. Правоохранители считают, что вещество было нанесено на ручку входной двери дома, в котором жил Скрипаль.

В июне 2018-го после отравления “Новичком” были госпитализированы жители соседнего Эймсбери Чарли Роули и его подруга Дон Стерджесс. Пара посещала сады королевы Елизаветы в Солсбери. Роули сообщил следователям, что нашел флакон с жидкостью, решил, что это духи, и дал его Стерджесс. Та нанесла жидкость себе на лицо и запястья. Стерджесс не выжила.

В сентябре 2018 года в прокуратуре Великобритании назвали фамилии подозреваемых в нападении на Скрипалей – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами Главного разведывательного управления, которое подчиняется министерству обороны России.

Двое мужчин, чьи фото опубликовала британская прокуратура, заявили в телеинтервью, что действительно были в Солсбери в марте, но ездили туда исключительно на экскурсию. Свою причастность к отравлению и работе на ГРУ они отрицали.

В расследовании группы Bellingcat и The Insider утверждалось, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник Главного управления Генштаба РФ Анатолий Чепига. Также были обнародованы результаты второго расследования, согласно которым настоящее имя Петрова – Александр Мишкин. Он – военный врач, выпускник Военно-медицинской академии имени Кирова.

В октябре 2018 года СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля причастен еще один человек – офицер российской разведки Сергей Федотов, который мог курировать операцию.

В 2020 году газета Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве сообщала, что Скрипали переехали в Новую Зеландию. Официального подтверждения эта новость не получила.

