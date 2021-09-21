Грузия заявила, что не признает выборы в Госдуму РФ в оккупированном Крыму
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“Министерство иностранных дел Грузии осуждает аннексию Автономной Республики Крым и города Севастополя и, следовательно, не признает парламентские выборы, проведенные в Крыму и городе Севастополе 17–19 сентября 2021 года”, – подчеркнули в министерстве.
В ведомстве выборы на территории Крыма назвали грубым нарушением международного права и украинского законодательства.
Также министерство заявило, что не признает российские выборы на оккупированных территориях Грузии – в Абхазии и Южной Осетии. В ведомстве подчеркнули, что Россия проводила незаконную принудительную паспортизацию в этих районах с начала 2000-х годов.
Кроме того, в МИД Грузии отметили, что РФ продолжает оккупировать и эффективно контролировать Абхазию и Южную Осетию, а сотни тысяч вынужденных переселенцев и беженцев лишены возможности вернуться на родину.
Контекст:
Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября. По результатам обработки 99% протоколов, “Единая Россия” получает 49,82% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 7,49%, “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” – 7,42%, “Новые люди” – 5,35%, пишет “Интерфакс”.
ОБСЕ впервые с 1993 года не отправила своих наблюдателей на выборы в Госдуму, причиной назвали установленные ограничения на наблюдение за избирательным процессом.
Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.
Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.
Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.
Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.
Голосование на оккупированных территориях не признали Евросоюз, США, Польша и Турция, а также осудила Великобритания.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины (ВСУ) с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
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