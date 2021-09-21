 

“Укрзалізниця” сегодня возобновит движение поездов на участке в Черновицкой области, где произошел обвал грунта

21.09.2021, 15:38, Новости дня
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Речь идет об участке Новоселица – Мамалыга.

“Железнодорожники уже восстановили разрушенную часть земельного полотна, всего отсыпано 200 м³ щебня и 225 м³ бутового камня. Сейчас продолжаются работы по балластировке путей. Пассажиров рейса №118 Черновцы – Чернигов приглашаем вечером на посадку по графику”, – говорится в сообщении.

С целью обеспечения безопасности  поезда на участке Новоселица – Мамалыга сначала будут курсировать со скоростью 25 км/ч, также будет установлен круглосуточный надзор за техническим состоянием восстановленного участка полотна.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/4681685171865234

Контекст:

19 сентября районе карстовых пещер на перегоне Новоселица – Мамалыга из-за подмыва почвы произошел провал в земле. Маршрут поезда №118 “Черновцы – Киев” изменили. Его запустили из Черновцов в 19.46 через станции Залещики и Тернополь.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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