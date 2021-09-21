Путин поручил отразить в законе о бюджете приоритетные вопросы

Все приоритеты обязательно должны быть отражены в законе о бюджете на ближайшие три года, сообщил президент Владимир Путин.

Путин сообщил на совещании с правительством, что «все приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в законе о бюджете», передает РИА «Новости».

Среди таких вопросов, как сообщил Путин, доступ к получению медицинской помощи, ликвидация свалок в черте города, отказ от третьих смен в школах, вложения в инфраструктуру, создание новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Вновь подчеркну: для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и, конечно, вновь избранного парламента», – заметил он.

Ранее в проекте бюджета на 2021 год спрогнозировали рост ВВП на 4,2%.