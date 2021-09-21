 

Путин поручил отразить в законе о бюджете приоритетные вопросы

21.09.2021, 15:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВсе приоритеты обязательно должны быть отражены в законе о бюджете на ближайшие три года, сообщил президент Владимир Путин.

Путин сообщил на совещании с правительством, что «все приоритеты, о которых сейчас было сказано, обязательно должны быть отражены в законе о бюджете», передает РИА «Новости».

Среди таких вопросов, как сообщил Путин, доступ к получению медицинской помощи, ликвидация свалок в черте города, отказ от третьих смен в школах, вложения в инфраструктуру, создание новых возможностей для регионов по поддержке малого и среднего бизнеса.

«Вновь подчеркну: для достижения национальных целей развития необходима слаженная совместная работа правительства, регионов, бизнеса и, конечно, вновь избранного парламента», – заметил он.

Ранее в проекте бюджета на 2021 год спрогнозировали рост ВВП на 4,2%.



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