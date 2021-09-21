 

Украина стала крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию

21.09.2021, 15:24, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаУкраина за семь месяцев 2021 года стала крупнейшим экспортером картофеля в Белоруссию, она поставила 15,5 тыс. тонн.

«Крупнейшим поставщиком картофеля в Белоруссию в первые семь месяцев 2021 года была Украина, откуда было ввезено 15,5 тысяч тонн овощей. Также Белоруссия закупала картофель в России, Азербайджане, Северной Македонии, Египте и Германии», – подсчитали аналитики портала EastFruit Украинской плодоовощной ассоциации (УПОА).

Отмечается, что это «необычное явление», как правило, во время уборки картофеля, цены на него в стране достигают минимальных значений, да и в целом «Белоруссия известна как крупный экспортер, а не импортер картофеля».

Сообщается, что импорт картофеля с Украины в Белоруссию стал возможным благодаря высоким ценам на него, так как оптовые цены в республике были выше, чем во всех остальных странах региона, кроме России.

«Кроме того, картофель в Белоруссии сейчас продается в среднем на 70% дороже, чем обычно в это время года. Как правило, в середине сентября оптовые покупатели в Белоруссии платят за картофель 15-19 центов за килограмм», – говорится в статье.

Ранее на Западе заявили о превращении РФ в главного экспортера пшеницы.



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