Путин заявил о нерешенности проблем занятости в ряде регионов

Президент Владимир Путин собирается вернуться к решению проблемы занятости, задача сокращения безработицы решена не во всех регионах.

Путин напомнил на совещании по экономическим вопросам, что «был поставлен ориентир – до конца года обеспечить занятость в российской экономике не ниже уровня 2019 года», данную планку «в целом мы преодолели в июле, когда численность занятого населения составила 72 млн человек», передает ТАСС.

Однако, по словам президента, «эта задача решена еще не во всех регионах».

«Остается высоким уровень безработицы также среди молодежи, людей с ограничениями здоровья», – заметил глава государства.

Он обратил внимание на то, что ранее давались «поручения по «донастройке» региональных программ поддержки занятости, по разработке долгосрочной программы содействия занятости молодежи, людей с ограниченными возможностями здоровья, включая поддержку предпринимательских инициатив, помощь в старте своего дела».

«В ближайшее время отдельно рассмотрим, как идет эта работа», – пообещал президент.

Вместе с тем Путин отметил, что «индустриальный рост за январь-июль составил 4,4%», при этом «обрабатывающие производства демонстрируют более высокие темпы, плюс 5,6%».

«Позитивные настроения бизнеса, инвесторов показывает объем вложений в основной капитал. За первое полугодие он прибавил 7,3% по сравнению с прошлогодним показателем», – сказал он.

Президент добавил, что «у делового сообщества должны быть возможности и мотивация для увеличения инвестиций, создания новых рабочих мест, качественного роста экономики, а на каждом уровне власти должна была бы быть закреплена четкая ответственность со всем необходимым финансированием», передает РИА «Новости».

Подходить к этому вопросу нужно «аккуратно и предельно ответственно, сохраняя общую макроэкономическую стабильность».

Ранее сообщалось, что рынок труда в РФ вернулся на доковидный уровень.