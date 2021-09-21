В NASA предлагают создать частную орбитальную станцию, которая заменит МКС

Как стало известно, в NASA начали рассматривать предложения частных компаний по строительству новой орбитальной станции. По мнению экспертов, таким образом, американцы ищут замену основной базы, роль которой до сих пор выполняла МКС.

Напомним, что Международная космическая станция, которую используют разные страны, работает уже длительное время. Оборудование, разумеется, уже устарело, появились даже щели в обшивке, через которые постепенно выходит воздух. Однако срок эксплуатации МКС продлевают, поскольку мировая космонавтика не может развиваться без такого объекта на орбите Земли.

Вывести МКС из эксплуатации планируют до конца текущего десятилетия. В NASA же готовы потратить более миллиарда долларов на создание такого же объекта.