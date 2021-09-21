 

Систему Starlink можно использовать для связи между беспилотными автомобилями

21.09.2021, 15:22, Новости дня
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Появление множества автономных автомобилей на дорогах мира создает потребность в надежных каналах связи, по которым эти машины будут общаться между собой во время движения. Иначе безопасности на дорогах достичь не удастся, говорят специалисты.

Существуют системы, которые обеспечивают такую связь по горизонтали. Но более эффективными будут спутниковые системы связи. Для этого создаваемый Starlink подойдет как нельзя лучше, говорят в компании Илона Маска.

По предварительным данным, после массового внедрения автономные машины ежечасно смогут генерировать около 40 терабайт данных. Такое количество информации нужно не только обрабатывать, но и мгновенно передавать по надежным каналам связи.



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