Ученые сравнили возможный вред двух типов грудных имплантатов



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Силиконовые грудные имплантаты впервые появились в 1962 году. Сейчас их широко применяют во всем мире как в косметической, так и в восстановительной хирургии: ежегодно в мире миллионы женщин обзаводятся «новым» бюстом.

В последние годы ученые ведут дискуссию о токсичности и возможной опасности подобного протезирования для здоровья. Нарушения, которые могут быть с ним связаны, называют болезнью грудного имплантата. Вместе с тем, есть и иные мнения на этот счет.

Возможные проявления болезни грудного имплантата

«мозговые тучи» (когнитивные нарушения);

потеря волос;

боль в груди;

усталость;

нарушения сна;

синдром раздраженного кишечника;

головная боль;

хронические болевые синдромы;

аутоиммунные болезни (волчанка и другие);

фибромиалгия.

Источники: JAMA, BreastCancer.Org

Сейчас особое внимание эксперты уделяют риску анапластической крупноклеточной лимфомы. Силиконовые грудные имплантаты определенного типа даже были отозваны в 2019 году, поскольку с ними связали высокую заболеваемость этой опухолью крови, а также — с аутоиммунными нарушениями.

Одна из возможных причин заболеваний — утечка силикона. В старых моделях имплантатов использовали жидкий силикон, в то время как в новых применяют гель — научных данных о его возможной утечке пока немного.

Новое исследование

В новом исследовании ученые из Нидерландов сравнили утечку геля из двух разных типов грудных имплантатов. Для этого они проверили, как часто присутствовал в тканях организма силикон у 389 женщин, которые получили грудные имплантаты в период с 1986 по 2020 год в клинике Университета Неймегена им. св. Радбода Утрехтского.

Силикон обнаружили в образцах тканей, окружающих молочную железу, у 97,6% женщин. Оказалось, что риск его попадания в организм примерно одинаков при использовании имплантатов разного образца. В распоряжении исследователей была информация о биопсии лимфоузлов 41 женщины. Результаты 40 из них показали наличие силикона.

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У шести женщин, данные которых рассматривали в исследовании, развилась анапластическая крупноклеточная лимфома. Несмотря на пугающие цифры этого исследования, это осложнение в настоящее время считается очень редким.

Авторы работы напомнили, что имплантаты — инородное тело для организма человека. Их атакует иммунная система, в силу чего токсичность силикона способна увеличиваться. Потенциальная опасность силикона в организме привлекает все больше внимания исследователей и регуляторных органов. Например, американское Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) выпустило рекомендации, как врачи должны сообщать о возможных рисках пациентам.