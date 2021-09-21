Диана Арбенина: Пандемия породила волну «пустышек» среди музыкантов

Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина считает, что пандемия породила волну «пустышек» среди музыкантов. При этом она не видит в этом особой трудности и считает их популярность скоротечной.

Причина, исходя из слов певицы, заключается в невозможности талантливых людей записывать качественную музыку и свои альбомы. Также им недоступны любые концертные программы, что лишает возможности музыкантов донести свою музыку до широкой массы и заработать для дальнейшего продвижения. В свою очередь «пустышки» из социальных сетей начали активно записывать свою музыку и таким образом собирать популярность. При этом, как объяснила Арбенина, все блогеры и тиктокеры обделены талантом.

Ситуация постепенно меняется, и когда появится возможность талантливых музыкантов записывать альбомы и выступать на концертах, публика быстро потеряет интерес к «молодой пене». Когда именно подобное произойдёт, Арбенина не уточняет. Также она уверена, что после кризиса в музыкальной индустрии непременно появятся достойные артисты, пишет интернет-издание «ПолитЭксперт».