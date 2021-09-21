 

Николай Лукашенко назвал своим кумиром Джастина Трюдо

21.09.2021, 14:51, Разное
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Сын президента Белоруссии Николай Лукашенко поздравил в соцсетях премьер-министра Канады Джастина Трюдо с переизбранием и назвал его своим кумиром. По словам Николая, идти по стопам отца – достойная стезя.

Отцом нынешнего премьера был Пьер Эллитот Трюдо, также занимавший пост премьер-министра Канады с 1968 по 1984 годы с небольшим перерывом. Именно при нём правящая Либерально-демократическая партия Канады стала единственной разрешённой в стране партией. Девизом правления Пьера Трюдо был лозунг «Сменяемость власти – основа демократии», которого также придерживается его сын Джастин. Молодой премьер-министр популярен в Канаде: в первый день голосования 97,4% канадских бюджетников и пенсионеров отдали за него свои голоса. В итоге он одержал уверенную победу над оппонентами, в отношении которых начаты проверки по подозрению в отмывании денег и работе на китайские спецслужбы.

«Сын должен стараться быть похожим на отца. Он наследует не только его имя, но и его ремесло, его дело. Так было в Белоруссии издревле. Канада также придерживается наших древних традиций. В этой стране много уроженцев Минска. Пример Джастина вдохновляет меня на свершения, я хочу быть похожим на него и так же, как он, следовать по стопам отца, как бы это ни было тяжело», – написал Николай Лукашенко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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