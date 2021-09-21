Идеальная вещь осени и безусловный тренд сезона: как вписать бриджи в свой гардероб

Укороченные брюки крайне популярны в наши дни. Эти удобные и практичные изделия из разнообразных тканей носят не только летом. Осенние варианты бриджей, длина которых доходит до колена или спускается чуть ниже, выполнены из плотного хлопка, шерсти, трикотажа, кожи и денима. Поговорим о том, как выбрать и вписать в свой осенний гардероб безусловный тренд сезона.

Многообразие фасонов

Прежде чем выбрать трендовую вещицу на осень, необходимо провести ревизию в гардеробе. Если в вашем шкафу больше деловой одежды, тогда вы можете приобрести кюлоты, а также бриджи свободного кроя с накладными карманами. Эти фасоны идеально впишутся в офисный гардероб в том случае, если будут иметь нейтральные бежевые, серые или кофейные оттенки.

Для составления непринужденных прогулочных образов подойдут укороченные джоггеры с манжетой. Такие штанишки можно носить с трикотажем, худи и кроссовками. Впрочем, вписать изделие с налетом спорт-шика можно и в деловой гардероб. Просто замените худи на однотонный кардиган крупной вязки, а вместо кроссовок наденьте строгие лодочки.

Также крайне популярными остаются укороченные брюки со стрелками и подворотами. Крой трендовых бриджей может быть прямым или свободным. Кстати, такие изделия можно носить не только в офис, особенно если они выполнены в теплой желто-оранжевой цветовой гамме. Отправляясь на прогулку, сочетайте их с трикотажем и любой удобной обувью.

Бриджи из экокожи

Этой осенью мода на кожаные изделия достигла своего апогея. Если вы хотите выделяться из толпы, тогда при поиске обновок отдавайте предпочтение не классическим кожаным брюкам, а кожаным кюлотам (укороченным брюкам-колокол). Цвет изделия может быть любым. Конечно, приверженцы классики выбирают черный. Но если вы хотите выглядеть более свежо и актуально, тогда отдавайте предпочтение бежевым, коричневым, оранжевым и оливковым оттенкам.

Носить такие изделия можно с трикотажем, футболками и хлопковыми рубашками оверсайз. Принцип смешения текстур даст вам возможность собирать потрясающие монохромные образы, компоновка которых производится из одежды, обуви и аксессуаров в единой цветовой гамме.

Также в последнее время крайне популярны миксы из теплых и холодных оттенков. Поэтому ели вы выбираете кожаные кюлоты оранжевого или светло-коричневого цвета, ничто не помешает вам надеть к ним рубашку голубого оттенка.

Из денима

Джинсовые бриджи и кюлоты могут быть использованы при составлении стильных повседневных образов. Носить эти изделия можно с джинсовыми рубашками, расслабленными флисовыми куртками и удлиненными кардиганами.

Обувь выбирайте в зависимости от погоды. Если вы не хотите “потерять” в росте, сохранив правильные пропорции фигуры, отдавайте предпочтение обуви на высоком каблуке: мюли, босоножкам, лодочкам и ботильонам.

Как выбрать правильный фасон?

Укороченные брюки дробят нижнюю часть фигуры на две части. Поэтом если вы не обладаете высоким ростом и длинными ногами, вам следует выбирать трендовые изделия самым тщательным образом. Откажитесь от ношения бриджей, едва закрывающих колено, в пользу моделей, длина которых доходит до середины голени.

Отдавайте предпочтение брюкам с завышенной талией, старайтесь делать акцент на талии. Просто наденьте ремень и заправьте топ внутрь. Обязательно надевайте обувь на высоком каблуке, которая визуально продлит ваши ноги.

При наличии широких бедер выбирайте классические бриджи прямого кроя. Расклешенные фасоны больше подходят худеньким барышням и женщинам нормального телосложения.