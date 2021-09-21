 

Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире “Танцев со звездами”

21.09.2021, 14:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Он “появился” на паркете проекта в черном костюме с бабочкой после того, как танцоры исполнили венский вальс, посвященный его памяти, а затем выстроились в живой коридор.

Чапкис, танцуя, “прошелся” между ними под аплодисменты.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

Проживающая в Италии дочь Григория Чапкиса Лилия Чапкис разместила фрагмент этого видео на своей странице в Instagram.

“Легенда. Великий артист. Папа, ты навсегда останешься среди нас”, – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Lilia Chapkis (@lilia_chapkis)

Контекст:

Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам проживающего в США сына хореографа Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.

18 июня Чапкиса похоронили на Байковом кладбище. На похоронах хореографа присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Перед смертью Чапкис болел. В декабре 2020 года хореограф был несколько раз госпитализирован с двусторонней пневмонией. В феврале Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. Его сын попросил тогда молиться за здоровье хореографа.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.02 / Винник: Секс с возрастом стал намного кайфичнее

30.07 / Эксперт: Перевалку угля в Ванинском порту надо или прекратить, или вести современным способом

06.10 / Замгоссекретаря США побеседовал с главами МИД Азербайджана и Армении

19.08 / Летчик предположил, как можно было бы избежать катастрофы Ил-112В

25.04 / Пропавшая подлодка ВМС Индонезии раскололась на три части. Все 53 члена экипажа признаны мертвыми

24.08 / Истребители МиГ-29 изобразили флаг Украины в небе над Киевом во время парада ко Дню Независимости. Видео

26.08 / “Ну богиня же”, “Не хватает мужского плеча и карапузиков”. Могилевская позировала на террасе своего дома в одеяле

05.01 / Британцы создали новую систему технического зрения SCAMP-5D

06.11 / Рахманин, который был наблюдателем от ОБСЕ на выборах в США, заявил, что массовых нарушений там быть не могло

17.08 / Valeurs actuelles – британский депутат предложил забрать у Франции Кале, чтобы решить проблему с мигрантами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика