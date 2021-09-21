Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире “Танцев со звездами”

Он “появился” на паркете проекта в черном костюме с бабочкой после того, как танцоры исполнили венский вальс, посвященный его памяти, а затем выстроились в живой коридор.

Чапкис, танцуя, “прошелся” между ними под аплодисменты.

ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube

Проживающая в Италии дочь Григория Чапкиса Лилия Чапкис разместила фрагмент этого видео на своей странице в Instagram.

“Легенда. Великий артист. Папа, ты навсегда останешься среди нас”, – написала она.

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Публикация от Lilia Chapkis (@lilia_chapkis)

Контекст:

Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам проживающего в США сына хореографа Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.

18 июня Чапкиса похоронили на Байковом кладбище. На похоронах хореографа присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.

Перед смертью Чапкис болел. В декабре 2020 года хореограф был несколько раз госпитализирован с двусторонней пневмонией. В феврале Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. Его сын попросил тогда молиться за здоровье хореографа.

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