Дочь Чапкиса отреагировала на появление ожившего изображения ее отца в эфире “Танцев со звездами”
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Он “появился” на паркете проекта в черном костюме с бабочкой после того, как танцоры исполнили венский вальс, посвященный его памяти, а затем выстроились в живой коридор.
Чапкис, танцуя, “прошелся” между ними под аплодисменты.
ВИДЕОВидео: Танці з зірками / YouTube
Проживающая в Италии дочь Григория Чапкиса Лилия Чапкис разместила фрагмент этого видео на своей странице в Instagram.
“Легенда. Великий артист. Папа, ты навсегда останешься среди нас”, – написала она.
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Контекст:
Чапкис умер 13 июня на 92-м году жизни. По словам проживающего в США сына хореографа Грега Чапкиса, причиной смерти стал преклонный возраст артиста.
18 июня Чапкиса похоронили на Байковом кладбище. На похоронах хореографа присутствовал и президент Украины Владимир Зеленский.
Перед смертью Чапкис болел. В декабре 2020 года хореограф был несколько раз госпитализирован с двусторонней пневмонией. В феврале Чапкис находился в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. Его сын попросил тогда молиться за здоровье хореографа.
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