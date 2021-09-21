Рада приняла за основу законопроект об изменении правил трудоустройства
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Законопроект поддержали 244 депутата, против проголосовали 44 депутата.
Этот документ предлагает разрешить индивидуальные трудовые договоры, которые могут заключаться на срок до пяти лет. Также он разрешает устанавливать в индивидуальном трудовом договоре права, обязанности сотрудника и возможные причины для его увольнения, даже если таких норм нет в трудовом законодательстве.
Кроме того, законопроект разрешает прописывать в таком договоре нестандартный график работы, условия внеурочной работы. Авторы законопроекта предлагают отменить обязательные графики отпусков – это остается на усмотрение работодателя.
Документ также предлагает предусмотреть, что испытательный срок не устанавливается при заключении трудового договора:
с лицом младше 18 лет;
с беременной женщиной;
сроком до 12 месяцев;
с лицом с инвалидностью, направленным на работу в соответствии с рекомендациями медико-социальной экспертизы;
в других случаях, предусмотренных законом.
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