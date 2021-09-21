Если конфликт между “Слугой народа” и Разумковым будет нарастать, Зеленский может вмешаться – Подоляк

“Возможно, он считает, что какая-то процедура может быть более плавной. Но со стороны это выглядит именно так – тормозит в интересах определенных лиц”, – сказал Подоляк.

По его мнению, Разумков открыто поддерживает олигархов в вопросе, касающемся рассмотрения законопроекта о деолигархизации.

“Есть два варианта. Или ты являешься ключевым членом команды, потому что все-таки ты спикер парламента, и позволяешь делать модерационные процессы по фундаментальным президентским инициативам более эффективными. Или заявляешь, что олигархи – это хорошо, а действующая олигархическая система в государстве вполне оптимальна. Кстати, что действительно шокирует в поведении Разумкова – его откровенная поддержка именно олигархов. В последнем варианте ты, разумеется, становишься оппонентом собственной команды. Но нельзя сидеть сразу на двух стульях, нельзя быть, как гольдоновский Труффальдино, “слугой двух господ” и делать вид, что все норм. Скажу больше: если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту [Владимиру Зеленскому]. С жесткими решениями”, – сказал Подоляк.

Контекст:

Верховная Рада приняла проект закона о деолигархизации в первом чтении на внеочередном заседании 1 июля. За проголосовали 275 нардепов при минимально необходимых 226 голосах. Партия “Слуга народа” анонсировала не менее семи дополнительных законопроектов о регуляции деятельности олигархов в Украине, среди них – об антимонопольном законодательстве, изменениях к закону о политических партиях.

Согласно проекту, олигарх отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков: участвует в политической жизни; имеет значительное влияние на средства массовой информации (в том числе интернет-СМИ); является конечным бенефициарным владельцем (контролером) субъекта хозяйствования, является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение; стоимость активов превышает миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

В случае внесения бизнесмена в реестр олигархов – такие решения будет принимать Совет национальной безопасности и обороны – ему будет запрещено участвовать в покупке объектов большой приватизации, финансировать политические партии. Кроме того, чиновники должны будут сообщать о контактах с олигархами, а сами бизнесмены – подавать декларацию в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Он подавал свои правки к законопроекту, а также обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить его. Комиссия приняла к рассмотрению обращение Разумкова.

“Украинская правда” со ссылкой на источники сообщила, что 16 сентября глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия во время футбольного матча в Киеве договаривался о голосах за отставку Разумкова с бизнесменом Игорем Коломойским.

17 сентября Арахамия опроверг эту информацию. В тот же день он заявил, что Разумков “не послушал мнение своей фракции, которая его выдвигала на место спикера”, когда направил законопроект об олигархах в Венецианскую комиссию. Вечером Разумков и Арахамия в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” поспорили при обсуждении этого решения спикера Рады.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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