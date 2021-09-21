В США скончался супруг американского дизайнера Тома Форда

Бакли умер в своем доме в Лос-Анджелесе естественной смертью после продолжительной болезни в присутствии Тома Форда и их восьмилетнего сына Джека.

Контекст:

Том Форд познакомился с Ричардом Бакли в 1986 году на модном показе, а в 2014-м пара зарегистрировала отношения. Бакли начинал карьеру в 1979 году в New York Magazine, печатался в Vanity Fair, был главным редактором итальянского Vogue, а затем возглавил Vogue Hommes International.

—