СММ ОБСЕ зафиксировала перевозки жителей ОРДЛО в Россию для участия в выборах в Госдуму

Команда СММ вела наблюдение за пунктами пропуска неподалеку от населенных пунктов Успенка, Мариновка, Изварино, неоднократно видела выезжающие из Украины и потом возвращающиеся назад автомобили, тентованные автобусы и грузовики с табличками на ветровом стекле: “Выборы 17, 18, 19 сентября: Выбираем вместе!”. В них были пассажиры разного пола и возраста. На некоторых машинах и автобусах были также таблички “ДНР”.

В отчете подробно перечисляется весь транспорт, который видели наблюдатели, и люди, заходившие и выходившие из него.

“Члены вооруженного формирования не позволили патрулю СММ проехать на восток в сторону пункта пропуска, сославшись на “указания начальства”. Миссия зафиксировала движение гражданского транспорта через пункт пропуска”, – говорится в сообщении.

Боевики также не позволили СММ ОБСЕ вести наблюдение в пункте пропуска на границе возле Изварино, приказав патрулю покинуть этот район сразу после прибытия.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины, – регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

Миссия ОБСЕ на российских пунктах пропуска “Гуково” и “Донецк” работает с 24 июля 2014 года, ее пригласила Россия. Наблюдатели докладывают о ситуации на этих КПП, а также о передвижениях через границу.

На заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене 2 сентября РФ объявила, что не намерена продлевать мандат мониторинговой миссии в двух российских пунктах на границе с Украиной после 30 сентября.

Нежелание России продолжать мандат миссии ОБСЕ на Донбассе свидетельствует о ее отказе от Минских договоренностей, заявил 6 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Госдепартамент США выразил сожаление в связи с таким решением России.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Выборы в Госдуму проходили с 17-го по 19 сентября. По результатам обработки 99% протоколов, “Единая Россия” получает 49,82% голосов, КПРФ – 19%, ЛДПР – 7,49%, “Справедливая Россия – Патриоты – За правду” – 7,42%, “Новые люди” – 5,35%, пишет “Интерфакс”.

ОБСЕ впервые с 1993 года не отправила своих наблюдателей на выборы в Госдуму, причиной назвали установленные ограничения на наблюдение за избирательным процессом.

Центризбирком РФ разрешил жителям ОРДЛО голосовать онлайн. Правозащитники сообщали, что жителей ОРДЛО, получивших российский паспорт, повезут в Ростовскую область для голосования. Эта информация подтвердилась.

Председатель российской комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека Кирилл Вышинский сказал, что примерно 150 тыс. жителей ОРДЛО дистанционно проголосовали на выборах в Госдуму.

Верховная Рада и МИД Украины призывали мир не признавать незаконные выборы в Госдуму РФ в Крыму и при участии жителей Донбасса.

Служба безопасности Украины по факту организации и проведения голосования в Крыму открыла уголовное производство, Совет национальной безопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 53 членов территориальных избиркомов и 33 кандидатов в Госдуму.

Голосование на оккупированных территориях не признал Евросоюз, осудила Великобритания.

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