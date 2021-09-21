Якутия покраснела неожиданно для коммунистов

После провала «обнуления» результаты голосования в Республике Саха всех снова удивили.

Якутия богата не только полезными ископаемыми, но и сюрпризами на политической арене. Причем сюрпризы эти случаются стабильно.

Самый высокий процент за СПС в стране на парламентских выборах в 2007 году и самый высокий процент за коммуниста Павла Грудинина на президентских — в 2018-м. Выбор политика-ноунейма мэром Якутска в противовес навязанному сверху кандидату от «Единой России» (сейчас-то вы этого ноунейма уже знаете, ее зовут Сардана Авксентьева) три года назад и самое провальное голосование за поправки в Конституцию РФ в 2020-м.

В этом году Республика Саха удивила еще раз.

Регион не просто прокатил «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а сделал это со свистом. Петр Аммосов, считавшийся чуть не техническим кандидатом, взял одномандатный округ, буквально на пару процентов обогнав соперников, а региональный список КПРФ с «варягом»-иркутянином Сергеем Левченко во главе побил список «Единой России», который возглавляли действующий глава Якутии Айсен Николаев и депутат Госдумы Галина Данчикова.

Так свободолюбивое и политизированное население республики наказало собственную власть за некомпетентное поведение в сезон лесных пожаров, который многие провели, задыхаясь в дыму. В это же время глава Якутии отчитывался наверх о том, что ситуация под контролем, что серьезное задымление было только «пару дней», что в прошлом году за этот же период времени пожаров было больше, и ничего.

Многие, безусловно, ожидали, что пожары подпалят проценты «Единой России», но власть в последний месяц расстаралась, чтобы это предотвратить. Показательно восстанавливали погоревшее село Бяс-Кюэль, на камеру руководили тушением, раздавали награды волонтерам… Супруга Айсена Николаева даже вошла в качестве руководителя в Добровольческий волонтерский штаб.

Не получилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Якутия сгорела из-за шести рублей

Иван Жилин и Арден Аркман ищут виновников трагедии

Коммунисты не были в Якутии популярны. На выборах в три последних созыва Госдумы (2007, 2011 и 2016 гг.) они не просто проигрывали «Единой России», но не могли даже удержать второе место, уступая его «Справедливой России». Их фракция в парламенте региона также почти вдвое меньше, чем у эсеров, а главу рескома Виктора Губарева якутские оппозиционные политики неоднократно обвиняли в «договорных матчах с властью». В марте текущего года на выборах мэра города единороссу Евгению Григорьеву удалось победить соперника только благодаря тому, что кандидат от коммунистов Савва Михайлов не услышал призывов к объединению. В результате он набрал минимальное для партии количество голосов, но — разбил голоса. Вскоре ему предложили должность при правительстве…

Одним словом,

Якутия никогда не была «красной».

Нынешний триумф КПРФ в регионе — следствие канализации протеста.

Все негодование, вся обида жителей Якутии на власть нашли выход в протестном голосовании, а КПРФ сыграл роль канала, по которому единороссов просто вынесли из политической игры. Пострадали не только они — популярный в Якутии политик, лидер регионального отделения «Справедливой России» Федот Тумусов считался фаворитом гонки по одномандатному округу, но из-за обвинений в прокремлевской позиции и близости к Айсену Николаеву (тот начинал работать под началом Тумусова в 90-х) потерпел поражение.

Якутия устала от чиновников, не способных обеспечить ей хорошую жизнь при несомненном богатстве региона, дающего стране золото, алмазы, нефть и газ.

Виталий Обедин, «Якутск вечерний», специально для «Новой»

—