Почти треть жителей Ярославской области опасается увольнения

Служба исследований hh.ru провела опрос среди трудоспособного населения Ярославской области, и выяснила, опасаются ли они увольнения в ближайшее время.

По данным опроса 27% ярославцев считают, что им угрожает увольнение. Еще 65% подобной угрозы со стороны своего работодателя не чувствуют, а 8% затруднились ответить. Ярославская область оказалась среди лидеров по доле тех, кто испытывает угрозу увольнения.

По России в целом увольнения в третьем квартале опасаются 20% респондентов, не опасаются – 71% (во втором квартале: 21% и 70% соответственно). Чаще других испытывают угрозу увольнения жители Липецкой области (28%), Ярославской области (27%) и Тверской области (26%). И наоборот: тех, кто не считает, что может быть уволен в ближайшее время, больше всего в Кировской области (89%), Пензенской области (84%) и Брянской области (83%).

– В третьем квартале ярославцы стали чаще боятся потерять работу: так, во втором квартале увольнения опасались 17% опрошенных, а не видели для себя такого риска 72%, – Мария Токарева, менеджер по маркетингу и связям с общественностью hh.ru по Северо-Центральному региону.

Индекс стабильности на текущем месте работы у жителей Ярославской области тоже снизился: с 0,38 во втором квартале 2021 года до 0,28 в третьем квартале.

Средний по стране индекс стабильности на текущем месте вырос с 0,39 во втором квартале 2021 года до 0,42 в третьем квартале. Наиболее высокий показатель наблюдается в Кировской (0,63), Пензенской (0,58) и Астраханской (0,55) областях, наиболее низкий – в Липецкой (0,24).

В разрезе профессиональной принадлежности наиболее высокая доля тех, кто боится увольнения, наблюдается среди представителей сфер «Инсталляция и сервис» (28%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Закупки» (по 25%). Респондентов, которые не испытывают угрозы увольнения, больше всего в сферах «Искусство, развлечения, масс-медиа» (77%), «Информационные технологии, телеком» и «Наука, образование» (по 76%).