Мишустин поручил в короткие сроки выстроить взаимодействие с новой Думой

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству в короткие сроки выстроить взаимодействие с депутатским корпусом Госдумы нового созыва и с губернаторами, одержавшими победу на выборах.

Мишустин сообщил на заседании правительства, что «необходимо в короткие сроки выстроить взаимодействие с обновленным корпусом депутатов Госдумы, законодательных собраний и с главами регионов», передает ТАСС.

«Эта задача стоит и перед территориальными подразделениями министерств и ведомств, и перед моими заместителями, которые курируют федеральные округа, и перед правительством в целом», – подчеркнул он.

Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», прошли КПРФ, «Справедливая РФ – За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».