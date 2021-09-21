 

Мишустин поручил в короткие сроки выстроить взаимодействие с новой Думой

21.09.2021, 14:30, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПремьер-министр Михаил Мишустин поручил правительству в короткие сроки выстроить взаимодействие с депутатским корпусом Госдумы нового созыва и с губернаторами, одержавшими победу на выборах.

Мишустин сообщил на заседании правительства, что «необходимо в короткие сроки выстроить взаимодействие с обновленным корпусом депутатов Госдумы, законодательных собраний и с главами регионов», передает ТАСС.

«Эта задача стоит и перед территориальными подразделениями министерств и ведомств, и перед моими заместителями, которые курируют федеральные округа, и перед правительством в целом», – подчеркнул он.

Напомним, в восьмой созыв Госдумы проходят представители восьми партий. По федеральному округу, кроме победившей «Единой России», прошли КПРФ, «Справедливая РФ – За правду», ЛДПР и «Новые люди».

Кроме того, в Госдуму прошли Оксана Дмитриева от Партии роста, Рифат Шайхутдинов от «Гражданской платформы» и Алексей Журавлев от партии «Родина».



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